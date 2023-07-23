يضم 17 عقارًا.. "زد للمزادات" تطلق مزاد "أمواج الخبر" 1 أغسطس
أعلنت "زد" للمزادات العقارية، عن طرح مزاد "أمواج الخبر" العلني لبيع 17 من العقارات، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ.
وبيّنت الشركة أن العقارات المطروحة بالمزاد تتضمن خيارات واسعة ومتنوعة للمستثمرين والمطورين ورجال الأعمال من أراضٍ وفلل وعمائر تجارية وسكنية وشعبية بمساحات متنوعة ومميزات فريدة.
وأردفت الشركة أن الأراضي العقارية المطروحة؛ منها ما يقع بجوار طريق الملك فهد وكورنيش الدمام، وطريق الملك عبدالله وطريق الملك خالد وبمساحات متفاوتة.
وحول العمائر والفلل أشارت شركة زد العقارية، أن العمائر والفلل السكنية المطروحة في المزاد تختلف مساحاتها ومواقعها ومكوناتها.
وأوضحت الشركة أن المزاد سيقام الثلاثاء بتاريخ 1/ 8/ 2023م في فندق ڤوكو الخبر الساعة الرابعة عصرًا.
وأشارت زد للمزادات إلى مجموعة من الشروط الخاصة بدخول المزاد ومنها: تقديم شيك مصدّق بالمبلغ المذكور لكل عقار باسم مركز الإسناد والتصفية، وأن يحضر المشتري أو وكيلة لصالة المزاد، ويحرر من يرسو عليه المزاد شيك السعي بقيمة (2.5%)، من ثمن البيع شامل ضريبة القيمة المضافة باسم مركز الإسناد والتصفية. وأن يلتزم المشتري بسداد ضريبة التصرفات العقارية بقيمة (5%) من ثمن العقار.
يُذكر أن شركة "زد" للمزادات من الشركات الرائدة في المجال العقاري وبإقامة وتنظيم المزادات العقارية وتمتلك خبرة واسعة في المجال العقاري منذ أكثر من 30 عاماً.
للمزيد من الاستفسارات زيارة حساب زد للمزادات العقارية في تويتر او التواصل على الارقام التالية: 0509977226 - 920013667