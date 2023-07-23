يضم 17 عقارًا.. "زد للمزادات" تطلق مزاد "أمواج الخبر" 1 أغسطس

وأشارت زد للمزادات إلى مجموعة من الشروط الخاصة بدخول المزاد ومنها: تقديم شيك مصدّق بالمبلغ المذكور لكل عقار باسم مركز الإسناد والتصفية، وأن يحضر المشتري أو وكيلة لصالة المزاد، ويحرر من يرسو عليه المزاد شيك السعي بقيمة (2.5%)، من ثمن البيع شامل ضريبة القيمة المضافة باسم مركز الإسناد والتصفية. وأن يلتزم المشتري بسداد ضريبة التصرفات العقارية بقيمة (5%) من ثمن العقار.