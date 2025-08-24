في الليلة التاسعة من المزاد الدولي للصقور.. بيع 3 صقور بـ109 آلاف ريال بمشاركة عالمية

شهدت منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، في ليلتها التاسعة التي أقيمت مساء اليوم بمقر نادي الصقور السعودي في ملهم (شمال الرياض)، حضورًا لافتًا من الصقارين والزوار، وسط مزايدات حماسية أسفرت عن بيع ثلاثة صقور بقيمة إجمالية بلغت 109 آلاف ريال.