في الليلة التاسعة من المزاد الدولي للصقور.. بيع 3 صقور بـ109 آلاف ريال بمشاركة عالمية

شهدت منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025، في ليلتها التاسعة التي أقيمت مساء اليوم بمقر نادي الصقور السعودي في ملهم (شمال الرياض)، حضورًا لافتًا من الصقارين والزوار، وسط مزايدات حماسية أسفرت عن بيع ثلاثة صقور بقيمة إجمالية بلغت 109 آلاف ريال.
وبدأت المزاد ببيع صقر من نوع "جير شاهين فرخ" من مزرعة "فالكون ميوز" البريطانية بمبلغ 60 ألف ريال، تلاه صقر "جير بيور فرخ" من المزرعة ذاتها بـ18 ألف ريال، فيما اختُتمت الليلة ببيع صقر "جير شاهين" من مزرعة "جامبو" البريطانية بـ31 ألف ريال.
ويُعد المزاد منصة موثوقة تجمع نخبة مزارع إنتاج الصقور من داخل المملكة وخارجها، عبر مزادات تنافسية مباشرة وسريعة، تُبث عبر القنوات التلفزيونية والبث الرقمي، في مشهد يعزز من دور نادي الصقور السعودي في تطوير قطاع الإنتاج، ودعم الموروث الثقافي والاقتصادي، ونشر الوعي البيئي.
يُذكر أن المزاد يختتم فعالياته مساء اليوم الاثنين، بعد عشرة أيام من التنافس الدولي وسط حضور نخبة المهتمين بعالم الصقور.