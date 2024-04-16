"الحصيني": انخفاض في درجات الحرارة.. ونهاية الحالة الممطرة الثالثة عشرة غدًا

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إنه وفقًا للنماذج العددية للطقس يُتوقَّع -إن شاء الله- أن تنتهي صباح غد الأربعاء 8 شوال الحالة الممطرة الثالثة عشرة لعام ١٤٤٥هـ، كما يتوقع حدوث انخفاض في درجات الحرارة، وبدء حالة جوية ممطرة جديدة في الأفق.
وتفصيلاً، أوضح "الحصيني" أن اليوم هو أول أيام "الذراعين"، وهو النوء الذي يحل بعد نوء "الحميمين" مباشرة، ويأتي بعد نهايته نوء "ثريا القيظ". وتبلغ فترة نوء "الذراعين" 26 يومًا.
وبيّن أن نوء الذراعين ليس نجمًا، وإنما هو صفة اتصفت بها الأيام التي تقع بين أيام نوء "الحميمين" وأيام نوء "ثريا القيظ"، مشيرًا إلى أن نوء "الذراعين" يشتمل على منزلتين من منازل الشمس والقمر، هما منزلتا "المؤخر"، أو كما يسميه العامة بـ"ذراع أول"، والثاني "الرشا"، أو كما يسميه العامة "ذراع ثان" غزير المطر - إن شاء الله تعالى -، وفيه فرصة تشكُّل السحب العملاقة. ومطره محمود، وتخضر الأرض منه إذا بارك الله فيه.
وأضاف: اليوم هو أول أيام المؤخر، أو "ذراع أول"، وأيامه "13" يومًا، وتغرس فيه النخيل والأشجار المثمرة، وتزرع فيه البذور الصيفية، وغالب أيامه الجو لطيف في الليل، ويميل للحرارة في الظهيرة، كما أن فيه تقلبات جوية، وتكثر طيور القماري والعقعق.