"الحصيني": انخفاض في درجات الحرارة.. ونهاية الحالة الممطرة الثالثة عشرة غدًا

وبيّن أن نوء الذراعين ليس نجمًا، وإنما هو صفة اتصفت بها الأيام التي تقع بين أيام نوء "الحميمين" وأيام نوء "ثريا القيظ"، مشيرًا إلى أن نوء "الذراعين" يشتمل على منزلتين من منازل الشمس والقمر، هما منزلتا "المؤخر"، أو كما يسميه العامة بـ"ذراع أول"، والثاني "الرشا"، أو كما يسميه العامة "ذراع ثان" غزير المطر - إن شاء الله تعالى -، وفيه فرصة تشكُّل السحب العملاقة. ومطره محمود، وتخضر الأرض منه إذا بارك الله فيه.