استعدادًا لموسم الحج..."البيئة" تدشن الزي الموحد لغرفة عمليات الطوارئ بمكة المكرمة

وأوضح مدير غرفة الطوارئ المركزية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس تركي بن عالي الحميدي أن الزي الموحد يسهم بشكل كبير في التعرف على موظفي غرفة الطوارئ في مناطق العمل المشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى ويهدف لتحسين أداء العمل.داعياً جميع المواطنين والمقيمين بمنطقة مكة المكرمة إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات او شكاوى على الرقم (911).