استعدادًا لموسم الحج..."البيئة" تدشن الزي الموحد لغرفة عمليات الطوارئ بمكة المكرمة

دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف اليوم، الزي الموحد لغرفة عمليات الطوارئ المركزية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ضمن الاستعدادات لبدء انطلاقة موسم الحج لهذا العام، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام.
وأوضح مدير غرفة الطوارئ المركزية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس تركي بن عالي الحميدي أن الزي الموحد يسهم بشكل كبير في التعرف على موظفي غرفة الطوارئ في مناطق العمل المشتركة مع الجهات الحكومية الأخرى ويهدف لتحسين أداء العمل.داعياً جميع المواطنين والمقيمين بمنطقة مكة المكرمة إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات او شكاوى على الرقم (911).
يذكر ان غرفة الطوارئ المركزية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة تقوم بتنفيذ خطط الطوارئ، وإدارة الأزمات المعدة مسبقًا، للحيلولة دون وقع أي حادث مؤسف، أو الحد من الأضرار قدر المستطاع .