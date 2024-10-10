أكثر من 5 ملايين مُصَلٍّ يؤدون الصلوات في المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي

استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي 5.278.896 مصليًا وزائرًا، وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.
وبيّنت الهيئة في تقرير إحصائي عن مجمل الخدمات التي قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي؛ أن 516.026 زائرًا تشرفوا بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما، كما أدى 243.800 زائر الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود، ومواعيد الزيارة.
وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، بأن عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 75.898 زائرًا من جنسيات مختلفة.
وشملت الخدمات الميدانية، أعمال التعقيم والتطهير بلغت كميتها 24.247 لترًا، كما جرى توفير 1570 طنًّا من مياه زمزم، وأخذ 180 عينة لفحصها وتحليلها، إضافة إلى توزيع 121.560 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.