بأكثر من 65 ألف مستفيد "الشؤون الإسلامية" بمكة المكرمة تختتم الدورات الصيفية القرآنية لعام 1447هـ بإقامة 3941 حلقة قرآنية

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، برامج الدورات الصيفية القرآنية لعام 1447هـ، والتي نُفّذت في مختلف محافظات المنطقة، بالتعاون مع جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، وجمعيات العناية بالقرآن الكريم.

حيث بلغ عدد الحلقات القرآنية التي أُقيمت خلال هذه البرامج (3941) حلقة، نُظّمت في (1138) جامعًا ، وشارك فيها (35,776) طالبة و(29,373) طالبًا، ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى (65,149) مستفيدًا من الجنسين وقد أسهمت هذه الدورات ، التي استمرت طيلة موسم الصيف، في استثمار أوقات المشاركين بما يعود عليهم بالنفع، من خلال تنمية مهاراتهم في حفظ كتاب الله وتلاوته وتدبره، وتعزيز علاقتهم بالقرآن الكريم، بما يرسّخ القيم الإسلامية ويُعزّز الوعي الديني لدى النشء.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على دعم البرامج القرآنية في جميع مناطق المملكة، انطلاقًا من رسالتها في العناية بكتاب الله وتعليمه، تحقيقًا لرسالة الوزارة في خدمة القرآن الكريم ونشر علومه بين مختلف فئات المجتمع.

