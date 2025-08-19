بأكثر من 65 ألف مستفيد "الشؤون الإسلامية" بمكة المكرمة تختتم الدورات الصيفية القرآنية لعام 1447هـ بإقامة 3941 حلقة قرآنية

حيث بلغ عدد الحلقات القرآنية التي أُقيمت خلال هذه البرامج (3941) حلقة، نُظّمت في (1138) جامعًا ، وشارك فيها (35,776) طالبة و(29,373) طالبًا، ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى (65,149) مستفيدًا من الجنسين وقد أسهمت هذه الدورات ، التي استمرت طيلة موسم الصيف، في استثمار أوقات المشاركين بما يعود عليهم بالنفع، من خلال تنمية مهاراتهم في حفظ كتاب الله وتلاوته وتدبره، وتعزيز علاقتهم بالقرآن الكريم، بما يرسّخ القيم الإسلامية ويُعزّز الوعي الديني لدى النشء.