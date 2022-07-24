ضبط 24 شخصًا لمضايقتهم مرتادي الأماكن العامة وارتكاب مخالفات مرورية بالطائف

وتفصيلًا، أفاد حساب الأمن العام على تويتر، بأن قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محافظة الطائف، باشرت عدة بلاغات عن مضايقة عدد من قائدي المركبات مرتادي الأماكن العامة وارتكاب مخالفات مرورية تُعَرض سلامتهم والآخرين للخطر.