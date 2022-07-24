ضبط 24 شخصًا لمضايقتهم مرتادي الأماكن العامة وارتكاب مخالفات مرورية بالطائف

تمكنت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محافظة الطائف، من ضبط (24) شخصًا؛ لمضايقتهم مرتادي الأماكن العامة، وارتكاب مخالفات مرورية، والقبض على (3) بحوزتهم مواد مخدرة.
وتفصيلًا، أفاد حساب الأمن العام على تويتر، بأن قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محافظة الطائف، باشرت عدة بلاغات عن مضايقة عدد من قائدي المركبات مرتادي الأماكن العامة وارتكاب مخالفات مرورية تُعَرض سلامتهم والآخرين للخطر.
وأكد أنه تم ضبط 24 شخصًا والقبض على 3 آخرين بحوزتهم مواد مخدرة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.