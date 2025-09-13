استياء في "جامعة شقراء" من اعتبار الموظف "غائبًا" بعد الاستئذان

واعتبر الموظفون أن هذا الإجراء يخالف ما نصّت عليه لوائح الموارد البشرية ونظام الخدمة المدنية، والتي تنص على احتساب الغياب بناءً على عدد الساعات، وليس الأيام، مؤكدين أن المادة (21) من نظام الخدمة المدنية أوضحت أنه "لا يستحق الموظف راتبًا عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله"، وهو ما يعني أن الحسم في مثل هذه الحالة يُفترض أن يكون على عدد ساعات الغياب الفعلية.