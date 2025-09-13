استياء في "جامعة شقراء" من اعتبار الموظف "غائبًا" بعد الاستئذان

أبدى عدد من منسوبي جامعة شقراء استياءهم من تعميم أصدرته الإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة بشأن تعليمات الحضور والانصراف ونماذج الاستئذان، حيث تضمّن اعتبار الموظف "غائبًا يومًا بدون عذر" في حال باشر عمله صباحًا ثم استأذن للخروج ولم يعد حتى نهاية الدوام.
واعتبر الموظفون أن هذا الإجراء يخالف ما نصّت عليه لوائح الموارد البشرية ونظام الخدمة المدنية، والتي تنص على احتساب الغياب بناءً على عدد الساعات، وليس الأيام، مؤكدين أن المادة (21) من نظام الخدمة المدنية أوضحت أنه "لا يستحق الموظف راتبًا عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله"، وهو ما يعني أن الحسم في مثل هذه الحالة يُفترض أن يكون على عدد ساعات الغياب الفعلية.
كما استند الموظفون في اعتراضهم إلى المادة (156) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وخطاب مدير عام المراجعة الداخلية بوزارة الخدمة المدنية رقم 3058916 بتاريخ 2 / 2 / 1430، والذي أكد على تنظيم حالات الاستئذان والانصراف المبكر بالحسم الساعي وليس اليومي.
وقالوا إنهم يؤيدون ضبط الدوام والمحافظة على أوقات العمل، لكنهم يرفضون احتسابهم غائبين يومًا كاملاً دون عذر إذا كانوا قد باشروا العمل فعليًا، معتبرين أن الجامعة جهة تنفيذية وليست تشريعية، وعليها التقيد بتطبيق الأنظمة كما وردت من الجهات التشريعية.
من جهتها، ردّت جامعة شقراء على استفسار "سبق" بالتأكيد على أن التعميم المشار إليه "يأتي في إطار تطبيق الأنظمة ومتابعة انتظام الدوام وفقًا لما تقرّه اللوائح التنظيمية"، نافية وجود أي مخالفة في الإجراءات.
وأكدت الجامعة أن التعميم لا يعد محل تذمر، بل هو استمرار لتطبيق الأنظمة وضبط العمليات الداخلية بما يحقق مستهدفات الجامعة التي يسهم فيها جميع منسوبيها، لافتة إلى أن جميع الإجراءات تخضع لرقابة الجهات المختصة في الدولة.