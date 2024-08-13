سجادة "أردبيل" الأقدم في العالم تستقطب رواد متحف فيكتوريا وألبرت في لندن

جذبت سجادةُ "أردبيل" أنظارَ زوار متحف فيكتوريا وألبرت في لندن؛ كونها أقدم سجادة مؤرخة في العالم، وإحدى أبرز روائع الفن الإسلامي.
وتحمل السجادةُ اسمَ مدينة أردبيل الواقعة شمال غربي إيران الواقعة بالقرب من الحدود مع جمهورية أذربيجان، وتداولها ملاك بارزون، إلى أنْ استحوذ عليها متحف فيكتوريا وألبرت في عام 1893م.
وتتميّز السجادة بتصميمها الذي يعكس براعة وحرفية النساجين، كما أن كل جزءٍ من السجادة مليء بتصاميم نباتية وزخرفية متقنة، غالبًا ما تعكس موضوعات من أدب الفن الإسلامي.
ومن الناحية الفنية تتميّز سجادة أردبيل بحرفيتها المعقدة؛ إذ تبلغ كثافة عقد السجادة 340 عقدة لكل بوصة مربعة؛ مما يسمح بأنماط متقنة وتصميمات معقدة.
ويحظى متحف فيكتوريا وألبرت، الذي تأسّس عام 1852، بمكانة مرموقة بفضل مجموعاته الواسعة التي تشمل مختلف الفنون؛ ومنها معرض الشرق الأوسط الإسلامي، الذي يُعرف أيضًا باسم "معرض جميل" الذي يقدم لمحة عن ثقافة وممارسة جمع أعمال الفن الإسلامي خلال العصر الفيكتوري.
وتضمّ مجموعةُ المعرض قطعًا أثرية حصل عليها عشّاق الفن البارزون في القرن التاسع عشر، من أمثال: ويليام موريس، واللورد فريدريك ليجتون، وجورج سالتينج، الذين كانوا مفتونين بالفن الإسلامي.