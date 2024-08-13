سجادة "أردبيل" الأقدم في العالم تستقطب رواد متحف فيكتوريا وألبرت في لندن

ويحظى متحف فيكتوريا وألبرت، الذي تأسّس عام 1852، بمكانة مرموقة بفضل مجموعاته الواسعة التي تشمل مختلف الفنون؛ ومنها معرض الشرق الأوسط الإسلامي، الذي يُعرف أيضًا باسم "معرض جميل" الذي يقدم لمحة عن ثقافة وممارسة جمع أعمال الفن الإسلامي خلال العصر الفيكتوري.