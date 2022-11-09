"مدير صحة عسير" يوجه بتشغيل ٣ مراكز مناوبة على مدار 24 ساعة

أعلنت "صحة عسير" تشغيل ثلاثة مراكز صحية مناوبة على مدار الساعة يوميًّا، تضاف إلى المراكز الصحية المناوبة مسبقًا.
وتأتي هذه الخطوة بتوجيه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، حرصًا على توفير خدمة طبية أسرع للحالات الباردة والمستقرة، وتخفيف الضغط على طوارئ مستشفى عسير المركزي، ومستشفى خميس مشيط العام، ومستشفى أبها للولادة والأطفال، ومستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، ومستشفى أحد رفيدة العام.
وشملت هذه المراكز المناوبة مركز صحي مدينة سلطان بمدينة أبها، ومركز صحي الصناعية بمحافظة خميس مشيط، ومركز صحي أحد رفيدة (عرق بلحنا) في محافظة أحد رفيدة.