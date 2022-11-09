"مدير صحة عسير" يوجه بتشغيل ٣ مراكز مناوبة على مدار 24 ساعة

وتأتي هذه الخطوة بتوجيه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، حرصًا على توفير خدمة طبية أسرع للحالات الباردة والمستقرة، وتخفيف الضغط على طوارئ مستشفى عسير المركزي، ومستشفى خميس مشيط العام، ومستشفى أبها للولادة والأطفال، ومستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، ومستشفى أحد رفيدة العام.