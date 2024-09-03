داعيًا إلى "شن الحرب عليها".. "المسند" يحذر من خطورة البرسوبس

سلط أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ الضوء على خطورة شجرة البرسوبس، ودعا إلى "شن الحرب عليها".
وقال "المسند": شجرة البرسوبس انتشرت في مناطق عديدة حول العالم، بما في ذلك أفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف: تعتبر شجرة البرسوبس من الأنواع الغازية في العديد من المناطق، حيث تنمو بسرعة وتنتشر بكثافة، مما يؤدي إلى خنق النباتات المحلية وتقليل التنوع البيولوجي.
وأردف: تمتاز هذه الشجرة بجذور عميقة وواسعة تنتشر لتمتص كميات كبيرة من المياه الجوفية، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد المائية في المناطق التي تنمو فيها.
وتابع: بسبب انتشارها السريع والكثيف، قد تؤدي إلى تشويه المناظر الطبيعية وتقليل جاذبية الأماكن السياحية.
وقال "المسند": في بعض الدول، تُعتبر شجرة البرسوبس مشكلة بيئية ويجري العمل على مكافحتها من خلال إزالة الأشجار الغازية واستبدالها بأنواع نباتية أكثر ملاءمة للبيئة المحلية.
واختتم بالقول: معالجة مشكلة انتشارها تتطلب استراتيجيات متعددة تعتمد على الظروف المحلية ومدى انتشار الشجرة.