داعيًا إلى "شن الحرب عليها".. "المسند" يحذر من خطورة البرسوبس

⚠️ متى تبدأ حربنا ضد البرسوبوس؟ ⚠️



شجرة البرسوبوس انتشرت في مناطق عديدة حول العالم، بما في ذلك أفريقيا والشرق الأوسط.



خطورة شجرة البرسوبس:

1. تعتبر شجرة البرسوبس من الأنواع الغازية في العديد من المناطق، حيث تنمو بسرعة وتنتشر بكثافة، مما يؤدي إلى خنق النباتات المحلية وتقليل… pic.twitter.com/IYLhBQ6Mre