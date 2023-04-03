الإثارة تتجدَّد في الجولة الـ22 من دوري روشن.. النصر والاتحاد وجهًا لوجه أمام العدالة وضمك

يستضيف فريق الفيحاء الأول لكرة القدم نظيره الهلال اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، في لقاء مؤجل من الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم "دوري روشن".
ويدخل الفيحاء اللقاء برصيد 24 نقطة في المركز العاشر ساعيًا للعودة للانتصارات، والتقدم إلى وسط الترتيب. وفي المقابل يدخل الهلال اللقاء برصيد 42 نقطة في المركز الرابع، ويطمح للفوز ليواصل تقدُّمه، والوصول إلى المركز الثالث بعد إكمال مواجهاته المؤجلة، وتعزيز حظوظه في المحافظة على لقب الدوري للسنة الرابعة على التوالي.
مباريات الجولة الـ22
وتنطلق منافسات الجولة الـ 22 من دوري روشن للمحترفين مساء اليوم الثلاثاء بلقاءين، يستضيف في أحدها فريق العدالة الذي يحل في المركز الخامس عشر بـ 17 نقطة نظيره النصر الذي يحل ثانيًا بـ 49 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
ويسعى النصر إلى العودة بالعلامة الكاملة؛ للمحافظة على فارق النقطة في حال فوز الاتحاد، أو استعادة الصدارة في حال تعثر المتصدر. فيما يسعى العدالة إلى مواصلة مستوياته الجيدة في الجولات الخمس الأخيرة؛ إذ لم يخسر إلا مباراة واحدة، كما يبحث عن مركز متقدم.
وفي اللقاء الثاني يسعى الاتحاد صاحب الـ50 نقطة لمواصلة صدارة الدوري حين يستضيف نظيره ضمك، الذي يحل في المركز السابع بـ 28 نقطة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وبعد ثلاثة انتصارات متتالية، كان آخرها على حساب الفتح، يبحث الاتحاد عن فوزه الرابع تواليًا للتشبث بالصدارة، في حين تمكَّن ضمك من تجاوز مرحلة الهبوط الحاد على مستوى النتائج خلال الفترة الأخيرة؛ وسجل انتصارَين متتاليَين؛ استعاد من خلالهما توازنه.