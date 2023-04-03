الإثارة تتجدَّد في الجولة الـ22 من دوري روشن.. النصر والاتحاد وجهًا لوجه أمام العدالة وضمك

ويدخل الفيحاء اللقاء برصيد 24 نقطة في المركز العاشر ساعيًا للعودة للانتصارات، والتقدم إلى وسط الترتيب. وفي المقابل يدخل الهلال اللقاء برصيد 42 نقطة في المركز الرابع، ويطمح للفوز ليواصل تقدُّمه، والوصول إلى المركز الثالث بعد إكمال مواجهاته المؤجلة، وتعزيز حظوظه في المحافظة على لقب الدوري للسنة الرابعة على التوالي.