وزارة الدفاع تقدم شهادة تقدير لشركة "مصادر الجزيرة"

منحت الإدارة العامة للسلامة بوزارة الدفاع شهادة شكر وتقدير لشركة "مصادر الجزيرة" التجارية، لمشاركتها في رعاية فعالية الاحتفاء باليوم العالمي للأرض، الذي أقامته الإدارة العامة للسلامة للقوات المسلحة في مدينة الرياض يوم الاثنين الماضي الموافق 22 من شهر إبريل.