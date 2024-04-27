وزارة الدفاع تقدم شهادة تقدير لشركة "مصادر الجزيرة"

منحت الإدارة العامة للسلامة بوزارة الدفاع شهادة شكر وتقدير لشركة "مصادر الجزيرة" التجارية، لمشاركتها في رعاية فعالية الاحتفاء باليوم العالمي للأرض، الذي أقامته الإدارة العامة للسلامة للقوات المسلحة في مدينة الرياض يوم الاثنين الماضي الموافق 22 من شهر إبريل.
وأُقيم الاحتفال بهذه المناسبة بحضور عدد من القيادات العسكرية والمدنية، حيث تم تسليم الرئيس التنفيذي للشركة وائل اليوسفي، شهادة التقدير وسط حفاوة كبيرة تضمنت تقديم عدد من الفعاليات المتنوعة.
وأعرب "اليوسفي" عن اعتزازه بهذا التكريم الذي نالته الشركة ضمن سلسلة تكريمات حصلت عليها شركة "مصادر الجزيرة" في إطار مبادراته المجتمعية ورعاية الأنشطة المختلفة.
وقال: الشركة لن تدخر جهداً في الإسهام برعاية الأنشطة المجتمعية وتقديم الدعم والمساندة في مختلف المجالات إيماناً منها بحق المجتمع عليها وبما يتفق مع توجهات القيادة السياسية التي تُعنى برعاية الإنسان وتنمية المجتمع.