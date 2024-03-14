مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينجح في إجراء جراحة لـثلاثينية عانت من عملية سمنة سابقة

وأوضح أن الفريق الطبي أجرى لها عدة فحوصات دقيقة، من بينها منظار المعدة العلوي والأشعة بالصبغة، وقد أظهرت النتائج وجود قرحة كبيرة في موضع العملية السابقة، والتواء في المعدة، بالإضافة إلى ناسور بين المعدة الجديدة والمعدة المتبقية في البطن، وهذا أمر نادر في مثل هذه الحالات، وقال أنه تمت دراسة الحالة على ضوء المعطيات التي وفرتها نتائج الفحوصات الطبية، وخلص إلى أن الإجراء المناسب هو التدخل الجراحي بالمنظار، وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة وتحضير المريضة تم استئصال الناسور وتصغير حجم المعدة مع إزالة جزء منها، وجزء من الأمعاء الدقيقة . ومن ثم إعادة الأمعاء إلى الوضع الذي كانت عليه قبل إجراء العملية الأولى "تحويل المسار المصغر"، إضافة إلى إجراء عملية تحويل مسار كلاسيكي لها، واستمرت العملية ساعتين دون أي مضاعفات، وتكللت ولله الحمد بنجاح كبير، ونقلت المريضة من غرفة العمليات إلى غرفة التنويم بحالة مستقرة، وأمضت قرابة يومين منومة قيد الرعاية الطبية، قبل أن تغادر المستشفى بحالة صحية جيدة.