"مساند" توضح 5 شروط للحصول على تأشيرة بديلة تعويضية للعمالة المنزلية

وأوضحت "مساند" أنه يجب توافر 5 شروط للحصول على تأشيرة بديلة دون رسوم حكومية وهي: عدم تجاوز الحد الأعلى المسموح به نظاماً من التأشيرات، وأن يتم ترحيل العامل/ة خلال فترة التجربة المسموح بها نظاماً (90 يوماً من الوصول)، وأن يكون إصدار التأشيرة البديلة (التعويضية) خلال سنتين من خروج العامل/ة، وأن تكون حالة العامل/ة في نظام أبشر خروج نهائي، وحالة السفر خارج المملكة، إضافة إلى أن تكون التأشيرة تعويضية لتأشيرة أساسية ولا تكون بديلة لتأشيرة تعويضية أخرى.