"مساند" توضح 5 شروط للحصول على تأشيرة بديلة تعويضية للعمالة المنزلية

كشفت المنصة الوطنية لخدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند" شروط الحصول على تأشيرة بديلة تعويضية في حال مغادرة العامل/ة المنزلية المملكة بخروج نهائي خلال 90 يوماً من تاريخ دخولهما للمملكة.
وأوضحت "مساند" أنه يجب توافر 5 شروط للحصول على تأشيرة بديلة دون رسوم حكومية وهي: عدم تجاوز الحد الأعلى المسموح به نظاماً من التأشيرات، وأن يتم ترحيل العامل/ة خلال فترة التجربة المسموح بها نظاماً (90 يوماً من الوصول)، وأن يكون إصدار التأشيرة البديلة (التعويضية) خلال سنتين من خروج العامل/ة، وأن تكون حالة العامل/ة في نظام أبشر خروج نهائي، وحالة السفر خارج المملكة، إضافة إلى أن تكون التأشيرة تعويضية لتأشيرة أساسية ولا تكون بديلة لتأشيرة تعويضية أخرى.
وأشارت "مساند" إلى أن المهن التي تصدر للتأشيرة البديلة التعويضية هي: عاملة منزلية، وعامل منزلي، وسائق خاص. وبيّنت «مساند» أنه يمكن إصدار التأشيرة البديلة التعويضية من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي في منصة "مساند".