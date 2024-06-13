"شيخة الشيخات".. متطوعة مُبدعة تتماهى بفطرة العطاء لخدمة ضيف الرحمن

هذه فتاة رفعت أوراق اعتمادها كسفيرة إنسانية لوطن الإنسانية، ونقشت بأظفارها لوحة إنجاز للقيم الإيجابية، متماهيةً بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام ودعم لتعزيز العمل التطوعي، والذي هو أحد أهم برامج الرؤية الطموحة 2030، ومضت في صمت تعمل لتعزيز مفاهيم وممارسات العمل التطوعي المستدام، وتشارك في كل المبادرات التي ترتقي بالعمل التطوعي، لما للتطوع من مكانة دينية في الإسلام، يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَمَن تَطَوَّعَ خَيرًا فَإِنَّ اللهَ شاكِرٌ عَليمٌ﴾ البقرة 158.