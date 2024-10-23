طقس اليوم.. "الأرصاد": أمطار غزيرة على جازان وعسير والباحة ورياح مغبرة على الرياض والشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق. كما ما تزال الفرصة مهيأة لتشكل السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية. في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.