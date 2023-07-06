بعد واقعة "الراكب الغريب" بطريق السيل.. "القرني": 3 نصائح لأمان الطريق عن السفر بالسيارة

ويروي "القرني" قائلًا: "ذات مرة كنت مسافرًا عبر هذا الطريق بعد العصر بسيارتي، والعادة ألا أخلو في أسفاري وخاصة الطويلة منها من رفيق، إلا هذه المرة كنت وحيدًا، وفي منطقة الشرائع استوقفني شخص كان يقف على قارعة الطريق، وطلب إيصاله إلى قهوة العدل، ومن المروءة وفعل الخير، وهو ما جبل عليه المواطن السعودي، في تعامله مع إخوانه المواطنين في حله وترحاله؛ فقد أركبته معي، ومن قبيل المؤانسة في الطريق بدأت أسأله من أي قبيلة هو، وأين يعمل، لكنه التزم الصمت، وكان كثير الحركة والالتفات والتمتمة بكلمات لا أفهمها، وكدت أتوقف بحجة وجود عطل في السيارة في سبيل التخلص منه، لكنني كنت على مقربة من مقاهي العدل، إضافة إلى تأكدي أنه لا يحمل أي أدوات عدائية قد تضرّ بالغير، سوى سلة فيها أمتعة وملابس، لكن حركاته كانت تُنبئ أنه غير متزن.. وبعد الوصول إلى القهوة قلت له: هيا انزل؛ هذه قهوة العدل التي طلبت إيصالك إليها، فرفض النزول، ونزلت وفتحت الباب وكررت عليه النزول لكنه رفض، فناديت القهوجي وشرحت له قصة هذا الراكب، واستطاع إقناعه بالنزول؛ لأنه ربما كان على دراية بحالته، وأمسك بيده وسار به إلى داخل القهوة وأَشَّر لي إشارة فهِمتُ منها أن صاحبنا غير متزن الشعور، وأن عليّ مواصلة السير، وواصلت سيري وحمدت الله أن حماني، وشكرت للقهوجي حله للمشكلة، ودعوت الله لصاحبنا بالشفاء وأن يباعد بيننا وبين ما أصابه.. إنه على كل شيء قدير".