وزير الدفاع يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وسأل الله العليّ القدير أن يعيد هذه المناسبةَ المباركة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، أيدهما الله، وهما ينعمان بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على وطننا الغالي، وشعبه الوفي، الأمنَ والاستقرار والازدهار، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم، وأن يحفظ جنودنا البواسل المرابطين على الثغور دفاعًا عن الوطن وحماية مقدساته، ويرحم شهداءنا الأبرار.