وزير الدفاع يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رفع الأميرُ خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، باسمه ونيابة عن منسوبي وزارة الدفاع؛ التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، أيده الله، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ونوه وزير الدفاع بما تبذله قيادة المملكة، حفظها الله، من رعاية واهتمام بضيوف الرحمن، وتسخير الخدمات كافة لحجاج بيت الله الحرام؛ ليؤدّوا نُسكهم بكل يسر وطمأنينة وأمان.
وسأل الله العليّ القدير أن يعيد هذه المناسبةَ المباركة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، أيدهما الله، وهما ينعمان بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على وطننا الغالي، وشعبه الوفي، الأمنَ والاستقرار والازدهار، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم، وأن يحفظ جنودنا البواسل المرابطين على الثغور دفاعًا عن الوطن وحماية مقدساته، ويرحم شهداءنا الأبرار.