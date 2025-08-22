مركز الملك سلمان يواصل عطائه الإغاثي.. توزيع 2,360 سلة غذائية في السودان وأفغانستان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الإنسانية في عدد من الدول، حيث وزّع أمس (2,360) سلة غذائية في كل من السودان وأفغانستان، استفاد منها (13,360) فردًا، وذلك ضمن مشروعات الأمن الغذائي والطوارئ للعامين 2025–2026م.