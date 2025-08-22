مركز الملك سلمان يواصل عطائه الإغاثي.. توزيع 2,360 سلة غذائية في السودان وأفغانستان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الإنسانية في عدد من الدول، حيث وزّع أمس (2,360) سلة غذائية في كل من السودان وأفغانستان، استفاد منها (13,360) فردًا، وذلك ضمن مشروعات الأمن الغذائي والطوارئ للعامين 2025–2026م.
ففي جمهورية السودان، وزّع المركز (2,000) سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في محلية الجبلين بولاية النيل الأبيض، استفاد منها (11,200) فرد، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي، في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بها البلاد.
وفي مدينة جلال آباد بولاية ننجرهار بأفغانستان، وزّع المركز (360) سلة غذائية استفاد منها (2,160) فردًا من الأفغان العائدين من باكستان، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ.
وتأتي هذه المبادرات امتدادًا للدور الإنساني الرائد للمملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، في تخفيف معاناة المحتاجين حول العالم، وتعزيز الأمن الغذائي للفئات الأكثر تضررًا في ظل الأزمات والصراعات.