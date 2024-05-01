مجلس جامعة الملك خالد يقر تحديث برامج الدراسات العليا وشروط التجسير

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد بن مجدوع القرني أن الاجتماع استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، حيث تم إقرار الضوابط المنظمة للبرامج المخصصة ذاتيًّا، وتشمل البرامج الفرعية Minor، والتخصصات المزدوجة Double Major، والبرامج البينية Interdisciplinary Programs، وكذلك إقرار الضوابط المنظمة للشهادات المصغرة Microcredentials بالجامعة، والموافقة على إقرار شروط قبول برامج التجسير بالجامعة, كما تمت الموافقة على عدد من القرارات واعتماد التوصيات.