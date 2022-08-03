"أوكساچون" تُطلق برنامجَين لدعم المبتكرين السعوديين وأصحاب الأفكار الرائدة

ولفت إلى أن نيوم سيكون لها بالغ الأثر على تطوير المواهب في المنظومة التعليمية، إضافة إلى المتقدمين من الجامعات السعودية، مبينا أنه يمكن لروّاد الأعمال والمبتكرين في المملكة التقديم للمشاركة في "هاكاثون - ومسرّعة أوكساچون"، والحصول على فرصة لتحويل أفكارهم وحلولهم المبتكرة القابلة للتطبيق إلى شركات ناشئة، من خلال الروابط التالية:

https://www.neom.com/ar-sa/regions/oxagon/hackathon - https://www.neom.com/ar-sa/regions/oxagon/accelerator.