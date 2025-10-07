قمر الحصاد النادر.. أول قمر عملاق في عام 2025 يزين سماء المملكة

رُصد فجر اليوم في سماء منطقة الحدود الشمالية "قمر الحصاد"، الذي يُعدّ أول قمرٍ عملاقٍ يشهده عام 2025م، وذلك لبلوغه مرحلة الاكتمال عند الساعة 6:48 من صباح الثلاثاء 7 أكتوبر 2025م، وكان حينها على مسافةٍ تُقدَّر بنحو 361,455.9 كيلومترًا من الأرض، في مشهدٍ سماويٍّ بديعٍ جذب أنظار المهتمين بالفلك ومحبي الظواهر الطبيعية.