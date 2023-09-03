"السديس": الرئاسة ستستمر في تمكين المرأة واستثمار العقول والمواهب الشابة لتجويد الأداء في المجالات الدينية

وقال الشيخ السديس في أول لقاء مع القيادات النسائية لرئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام عن بعد إن الرئاسة ستستمر في تمكين المرأة واستثمار العقول والمواهب الشابة لتجويد الأداء في المجالات الدينية وتحقيق الأثر لرسالة الحرمين الوسطية الدينية .