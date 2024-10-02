"الإسكان" تفتح التسجيل في قائمة المطورين المؤهلين للمشاركة في الخدمات الرقابية

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن فتح باب التسجيل في القائمة الدائمة للشركات المؤهلة للمشاركة في منافسات مشاريع خصخصة الخدمات الرقابية التي تديرها الأمانات والبلديات في جميع أنحاء المملكة؛ بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ للإسهام في رفع كفاءة وفعالية خدمات الرقابة بالمملكة.
وأوضحت أن أعمال الرقابة المستهدفة للتخصيص تضم 6 أنواع مختلفة من الرقابة؛ حيث تشمل (الرقابة على رخص البناء والحُفَر، والرقابة على الأسواق ومرافق الصحة العامة، والرقابة على النظافة العامة وجمع النفايات، والرقابة على أعمال صيانة الطرق والشوارع، واللوحات الدعائية والإعلانية)، إضافة إلى جميع مجالات عوامل التشوه البصري.
وأشارت الوزارة إلى أن إجراءات التأهيل ومنهجية التقييم للشركات المؤهلة للتسجيل في قائمة المطورين المؤهلين لخدمات الرقابة؛ تتم وفق 5 مراحل صارمة وشفافة؛ لضمان اختيار الشركات الأكثر قدرة وموثوقية؛ حيث تتضمن إجراءات التأهيل عمليات المراجعة الأولية والتحقق من الامتثال وتقييم القدرات الفنية والمالية ومقابلة الشركة للوزارة، ومن ثم يصدر القرار النهائي بإخطار المتقدمين المؤهلين للإدراج في القائمة.
وحددت وزارة البلديات والإسكان مجموعة من المعايير الرئيسية لتقييم المطورين، وتشمل الخبرة الفنية والقدرات التشغيلية، والاستقرار المالي والقدرة المالية، إضافة إلى تقييم الأداء السابق للمطور في المشاريع المشابهة والخبرات السابقة، وكذلك تقييم عمليات الامتثال للأنظمة السعودية؛ حيث يجب على المتقدمين اجتياز جميع المعايير للتأهل للقائمة.
ودعت وزارةُ البلديات والإسكان جميع الشركات والمطورين المهتمين بالتقدم، إلى الانضمام إلى القائمة الدائمة للمطورين المؤهلين لتقديم خدمات الرقابة للوزارة، لتقديم الطلبات إلكترونيًّا خلال 20 يومًا من تاريخه؛ وذلك عبر البريد الإلكتروني PPP@MOMAH.GOV.SA.