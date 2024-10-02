"الإسكان" تفتح التسجيل في قائمة المطورين المؤهلين للمشاركة في الخدمات الرقابية

وأوضحت أن أعمال الرقابة المستهدفة للتخصيص تضم 6 أنواع مختلفة من الرقابة؛ حيث تشمل (الرقابة على رخص البناء والحُفَر، والرقابة على الأسواق ومرافق الصحة العامة، والرقابة على النظافة العامة وجمع النفايات، والرقابة على أعمال صيانة الطرق والشوارع، واللوحات الدعائية والإعلانية)، إضافة إلى جميع مجالات عوامل التشوه البصري.