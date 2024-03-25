بالصور.. "صحة الطائف" تجمع مديري الدوائر الحكومية على مائدة الإفطار

وأشار مدير الشؤون الصحية الدكتور سمير الشهراني إلى أن تنظيم هذا الإفطار يأتي انطلاقًا من حرص مديرية الشؤون الصحية لتعزيز وتوثيق العلاقات، وذلك من خلال استغلال النفحات الرمضانية لتعزيز روح التواصل، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.