بالصور.. "صحة الطائف" تجمع مديري الدوائر الحكومية على مائدة الإفطار

شارك محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن عبدالعزيز، مديري الدوائر الحكومية، الإفطار الرمضاني، الذي أقامته مديرية الشؤون الصحية بالطائف.
وأشار مدير الشؤون الصحية الدكتور سمير الشهراني إلى أن تنظيم هذا الإفطار يأتي انطلاقًا من حرص مديرية الشؤون الصحية لتعزيز وتوثيق العلاقات، وذلك من خلال استغلال النفحات الرمضانية لتعزيز روح التواصل، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.
ويعد هذا الاجتماع هو الأول الذي يجتمع فيه مديرو الدوائر الحكومية بمحافظة الطائف على مائدة الإفطار .