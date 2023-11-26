لمن تشير أصابع الاتهام؟.. مستشارة أسرية: ثلث نساء العالم عُنِّفن ولو لمرة واحدة!

وأضافت: من أمثلة تعرض المرأة للعنف؛ عندما تتعرض الأم للعنف والضغط والاعتداء لأجل حماية وتربية أبنائها؛ فهذا من أصعب أشكال العنف، فكيف لها أن تربي وتؤمّن الدفء والأمان والهدوء وهي معنَّفة لأجلهم؟ وكيف لها أن تحسّن العطاء وهي منهكة من الدفاع؟ وكيف لها أن تكون قدوة وهي متلفة الإحساس والانضباط؛ حيث قال تعالى {ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن} وحذرنا من الإضرار لما له من عواقب على الأم ومن تعولهم.