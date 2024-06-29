موجة رطبة وأمطار و"الغبار" ينطلق.. قراءة أسبوعية للتوقعات الجوية بالمملكة والخليج

ويُتوقع أن تلامس درجات الحرارة نهاية الـ40 درجة مئوية في بعض المناطق الشرقية، تزامنًا مع هبوب شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة نهاية الأسبوع، تُصحَب بهبات قوية تتجاوز حاجز الـ50كم/ساعة وتثير الأتربة والغبار في العديد من المناطق بما فيها منطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية امتدادًا لأجزاء من محافظات الرياض، كما يكون الغبار أكثر تركيزًا على حفر الباطن وما حولها.

وأوضح المختصون أن موسم الغبار في السعودية يبدأ مناخيًّا عادة مع أواخر يونيو ويستمر حتى منتصف أغسطس، وتعمل موجات الغبار على انخفاض مدى الرؤية الأفقية؛ مما يؤثر بشكل سلبي على مرضى الجهاز التنفسي، ويتوقع أن يتسبب منخفض السودان الموسمي في هبوب رياح شمالية غربية نشطة السرعة تصل هباتها لـ70 كم/ساعة، وتتسبب في إثارة الغبار والأتربة على السواحل الجنوبية الغربية من السعودية بما فيها سواحل جازان، بالإضافة لرفع نسب الغبار في مناطق واسعة من غرب المملكة.

وتشير آخر المعطيات الحاسوبية إلى وجود مؤشرات على تأثر سلطنة عمان والإمارات خلال نهاية الأسبوع بموجة شرقية تتسبب في عودة نشاط التكونات الرعدية الموسمية على سلاسل الجبال الشمالية (الحجر) والمناطق المجاورة وجبال شرق الإمارات والمناطق الجنوبية، وما يرافقها من أمطار قد تكون غزيرة، وبرد ورياح هابطة تعمل على تشكل الموجات الغبارية.