موجة رطبة وأمطار و"الغبار" ينطلق.. قراءة أسبوعية للتوقعات الجوية بالمملكة والخليج

تشير آخر مخرجات النماذج العددية إلى توقعات باستمرار الطقس شديد الحرارة في عموم مناطق الخليج العربي خلال الأيام القادمة، تزامنًا مع هبوب رياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على العديد من المناطق؛ خاصة مع النصف الثاني من الأسبوع، كما تصل لـ50 مئوية في بعض المناطق خاصة الكويت وجنوب العراق وجل الأعين، تتجه لنهاية الأسبوع؛ حيث تستشعر المحاكاة الحاسوبية عبور موجة شرقية رطبة على عمان والإمارات.
وفي التفاصيل، أوضح مختصون أن آخر مخرجات المحاكاة الحاسوبية التي تبين سلوك درجات الحرارة تشير إلى أن ارتفاعًا سيطرأ على درجات الحرارة الأيام القادمة، ويكون الطقس في الكويت والعراق شديد الحرارة نهارًا، وحارًّا نسبيًّا ليلًا، لتتجاوز درجات الحرارة العظمى منتصف الأربعين فوق العديد من المناطق، وتكون على أعتاب الـ50 مئوية من جديد في جنوب العراق لا سيما البصرة وميسان، بالإضافة إلى المناطق الصحراوية في الكويت خاصة الجهراء وما حولها.
وتهب رياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ومصحوبة بهبات قوية تلامس حاجز الـ60 كم/ساعة؛ مما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة، وتشكل اندفاع الموجات الغبارية من جنوب العراق اعتبارًا من الأربعاء؛ بحيث يكون الطقس مغبرًا بوجه عام مع نهاية الأسبوع؛ وفق موقع "طقس العرب".
ويتوقع -بمشيئة الله- أن يكون الطقس في البحرين وقطر شديد الحرارة نهارًا في الأيام القادمة، وتتجاوز درجات الحرارة حاجز الـ40 مئوية في البحرين وقطر، كما يكون الطقس حارًّا نسبيًّا كاتمًا ورطبًا ليلًا، ويُتوقع أن تهب رياح شمالية غربية نشطة السرعة تكون محملة بالغبار والأتربة وتتسبب في الحد من مدى الرؤية الأفقية مع نهاية الأسبوع بإذن الله.
ويستمر الطقس شديد الحرارة في الإمارات خلال الأيام القادمة أثناء ساعات النهار مع حدوث المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة بحيث تلامس نهاية الأربعينيات في بعض المناطق الداخلية في النصف الثاني من الأسبوع، ويكون الطقس حارًّا في ساعات الليل، مع هبوب رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا وتتسبب في إثارة الأتربة والغبار نهاية الأسبوع، ويستمر ظهور السحب على ارتفاعات مختلفة لا سيما المتوسطة والعالية.
كما يتوقع -بمشيئة الله- أن يكون الطقس في سلطنة عمان صيفيًّا حارًّا نسبيًّا إلى حار في المرتفعات الجبلية الشمالية، ومعتدلًا لكنه رطب في المناطق الساحلية، وشديد الحرارة في بقية المناطق لتكون درجات الحرارة في مستويات أربعينية فوق العديد من المناطق الداخلية وتلامس الـ50 بالمناطق الصحراوية، كما يكون الطقس حارًّا نسبيًّا ليلًا، ويميل للاعتدال في بعض المناطق؛ بينما يصبح لطيفًا في بعض المناطق الساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة.
ويكون الطقس في المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة معتدلًا إلى حار نسبيًّا في المرتفعات الجنوبية الغربية، وحارًّا إلى شديد الحرارة بوجه عام في بقية المناطق خلال ساعات النهار، لتكون درجات الحرارة في مستويات أربعينية بالعاصمة الرياض والعديد من المناطق، كما يكون الطقس ليلًا لطيفًا في المرتفعات الجنوبية الغربية والمناطق الشمالية الغربية خلال ساعات الليل المتأخرة، حارًّا في بقية المناطق.
ويُتوقع أن تلامس درجات الحرارة نهاية الـ40 درجة مئوية في بعض المناطق الشرقية، تزامنًا مع هبوب شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة نهاية الأسبوع، تُصحَب بهبات قوية تتجاوز حاجز الـ50كم/ساعة وتثير الأتربة والغبار في العديد من المناطق بما فيها منطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية امتدادًا لأجزاء من محافظات الرياض، كما يكون الغبار أكثر تركيزًا على حفر الباطن وما حولها.
وأوضح المختصون أن موسم الغبار في السعودية يبدأ مناخيًّا عادة مع أواخر يونيو ويستمر حتى منتصف أغسطس، وتعمل موجات الغبار على انخفاض مدى الرؤية الأفقية؛ مما يؤثر بشكل سلبي على مرضى الجهاز التنفسي، ويتوقع أن يتسبب منخفض السودان الموسمي في هبوب رياح شمالية غربية نشطة السرعة تصل هباتها لـ70 كم/ساعة، وتتسبب في إثارة الغبار والأتربة على السواحل الجنوبية الغربية من السعودية بما فيها سواحل جازان، بالإضافة لرفع نسب الغبار في مناطق واسعة من غرب المملكة.
وتشير آخر المعطيات الحاسوبية إلى وجود مؤشرات على تأثر سلطنة عمان والإمارات خلال نهاية الأسبوع بموجة شرقية تتسبب في عودة نشاط التكونات الرعدية الموسمية على سلاسل الجبال الشمالية (الحجر) والمناطق المجاورة وجبال شرق الإمارات والمناطق الجنوبية، وما يرافقها من أمطار قد تكون غزيرة، وبرد ورياح هابطة تعمل على تشكل الموجات الغبارية.