أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب تعلن بدء التسجيل في أضخم برنامج ابتعاث دولي بالقطاع الخاص

وشدد على أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب ظلت طوال مسيرتها الممتدة لأكثر من ربع قرن، تعد التعليم الطبي جزءاً لا يتجزّأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، مؤكداً أن المجموعة ستمضي في نهجها التطويري، وصولاً إلى خدمات رعاية صحية بأعلى المعايير العالمية، إسهاماً في تحقيق الأهداف الوطنية في القطاع الصحي، وفي ختام حديثه أكّد أن التقديم مستمر، ويمكن للراغبين في التسجيل مسح الرمز "الباركود" على الرابط:

https://forms.gle/tr5HGZ6aEcxGSQV6A أوالتواصل عبر البريد الإلكتروني:

academic.affairs@drsulaimanalhabib.com

الجدير بالذكر أن مجموعة د. سليمان الحبيب قامت خلال العام الماضي بتدريب وتأهيل "2500" ممارس صحي، بالتعاون مع "18" جامعة محلية وإقليمية وعالمية، وكذلك تخريج "330" ممارساً صحياً تم توظيفهم في المجموعة، كما أنها أطلقت "27" زمالة ودبلومة، وبها الآن أكثر من "190" طبيباً، وأنشأت أيضاً مركز الدكتور سليمان الحبيب للأبحاث الطبية، كما تمّ إطلاق جائزة الدكتور سليمان الحبيب للتميز البحثي.