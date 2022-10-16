أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب تعلن بدء التسجيل في أضخم برنامج ابتعاث دولي بالقطاع الخاص

أعلنت أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية، فتح باب التسجيل لبرنامج الابتعاث الخارجي الأضخم من نوعه في القطاع الخاص، وذلك في تخصصات: جراحة التجميل والجلدية والجهاز الهضمي والمناظير، إضافة إلى جراحة العظام والعمود الفقري بتخصصاتها كافة، وأيضاً العقم والمساعدة على الإنجاب والنساء والولادة والغدد الصمّاء.
وقال الأستاذ الدكتور عوض العُمري الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية، إن البرنامج يأتي تماشياً مع إستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ومستهدفات الرؤية الوطنية 2030، وكذلك في إطار جهودها العلمية والمجتمعية، وسعيها الدائم من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، مضيفاً أن البرنامج يهدف الى إتاحة فرص واعدة ومتكافئة للأطباء والطبيبات السعوديين للالتحاق ببرنامج الزمالة الدولية، وتنمية قدرات الشباب السعودي ورفع جودة النظام الصحي بالمملكة، من خلال نقل أفضل الخبرات العالمية، وتعزيز منظومة البحث والابتكارات المحلية، إضافة إلى رفع قدرتها التنافسية عالمياً، وأوضح أن البرنامج سيتيح فرصاً واعدة ومتكافئة للأطباء والطبيبات للالتحاق ببرامج الزمالة الدولية.
وبيَّن الأستاذ الدكتور العمري، أن البرنامج بدأ باستقبال الطلبات، وإجراء المقابلات، مضيفاً أن من شروط الالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يحظى بسجل أكاديمي متميز، مع الحصول على قبول من إحدى الجامعات، وأن يكون المتقدم حاصلاً على البورد السعودي أو ما يعادله.
وشدد على أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب ظلت طوال مسيرتها الممتدة لأكثر من ربع قرن، تعد التعليم الطبي جزءاً لا يتجزّأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، مؤكداً أن المجموعة ستمضي في نهجها التطويري، وصولاً إلى خدمات رعاية صحية بأعلى المعايير العالمية، إسهاماً في تحقيق الأهداف الوطنية في القطاع الصحي، وفي ختام حديثه أكّد أن التقديم مستمر، ويمكن للراغبين في التسجيل مسح الرمز "الباركود" على الرابط:
https://forms.gle/tr5HGZ6aEcxGSQV6A أوالتواصل عبر البريد الإلكتروني:
academic.affairs@drsulaimanalhabib.com
الجدير بالذكر أن مجموعة د. سليمان الحبيب قامت خلال العام الماضي بتدريب وتأهيل "2500" ممارس صحي، بالتعاون مع "18" جامعة محلية وإقليمية وعالمية، وكذلك تخريج "330" ممارساً صحياً تم توظيفهم في المجموعة، كما أنها أطلقت "27" زمالة ودبلومة، وبها الآن أكثر من "190" طبيباً، وأنشأت أيضاً مركز الدكتور سليمان الحبيب للأبحاث الطبية، كما تمّ إطلاق جائزة الدكتور سليمان الحبيب للتميز البحثي.