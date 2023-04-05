مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يستقبل أولى الرحلات المباشرة من العراق

ووصلت الرحلة رقم "XY612" التابعة لشركة طيران ناس، إلى جدة، قادمة من أربيل العراقية صباح اليوم، وعلى متنها 174 مسافرًا، وسترتبط الرحلات الجوية بشكل مباشر ومنتظم بين جدة وأربيل العراقية على متن طيران ناس، وبمعدل رحلتين أسبوعيتين خلال يومي الأربعاء والأحد، وستتبعها مستقبلًا في بداية شهر مايو القادم ناقلاتٌ أخرى كطيران أديل والخطوط السعودية.