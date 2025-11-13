رؤساء المجالس التشريعية الخليجية يشيدون في البيان الختامي بجهود المملكة لتحقيق السلام وتأكيد الالتزام الدولي بحلّ الدولتين

أشاد أصحابُ المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمخرجات القمة الخليجية – الأمريكية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في شهر مايو من العام الحالي، وما قامت به من جهود كان آخرها رئاستها مؤتمر حلّ الدولتين الذي عقد في سبتمبر الماضي بنيويورك، حيث شكّل انعقاد هذا المؤتمر فرصة تاريخية نحو تحقيق السلام وتأكيد الالتزام الدولي بتنفيذ حل الدولتين.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الدوري الـ19 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مملكة البحرين بالعاصمة المنامة اليوم، بمشاركة وفد المملكة برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وثمّن أصحابُ المعالي الرؤساء جهود اللجنة الوزارية برئاسة المملكة العربية السعودية، التي شكّلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإعادة الإعمار في غزة. وأكّدوا أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية المعنية بدعم دولة فلسطين، برئاسة مملكة البحرين، في أداء مهامها ومواصلة تحرّكها على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل مزيدٍ من الاعترافات الدولية.
وهنّأ رؤساء المجالس التشريعية في بيانهم الختامي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – والشعب السعودي بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم 2034م.
ورحّب المجتمعون بما تضمّنه الاجتماع الوزاري المشترك الـ29 بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بمشاركة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية ورئيس البرلمان الأوروبي، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار البرلماني البنّاء بما يعزّز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات البرلمانية، ويخدم المصالح المشتركة، ويُسهم في توطيد العلاقات الخليجية – الأوروبية.
واتفق رؤساءُ المجالس على اختيار عنوان: "الاقتصاد الرقمي الخليجي: التشريعات وتطوير البنى التقنية وتعزيز المساهمة في الناتج المحلي وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز سلامة المجتمع الخليجي في المنصات الرقمية"
موضوعًا للندوة الخليجية المشتركة لعام 2026م، التي ستستضيفها الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين وتنظمها.
كما وافق الرؤساء على آليتَي التعاون بين المجالس التشريعية الخليجية والبرلمان الأوروبي، وكذلك مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية ومجموعة الكاريبي، واعتمدوا آلية تنفيذ إستراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي على عدة مستويات.
وعبّر أصحابُ المعالي الرؤساء عن شكرهم وامتنانهم لمملكة البحرين الشقيقة حكومةً وشعبًا على تنظيم هذا الاجتماع، ولـمجلسي الشورى والنواب، مقدّرين الجهود في التنظيم والإعداد الجيد، ومتمنّين لمملكة البحرين التوفيق والسداد، ومواصلة تعميق مسارات التعاون والتنسيق البرلماني بما يحقق المزيد من النجاحات في مسيرة العمل البرلماني الخليجي.
وضمَّ وفد المملكة – برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى – كلًا من:
معالي الأمين العام لمجلس الشورى عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية محمد بن داخل المطيري، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية فضل بن سعد البوعينين، وعضو المجلس عضو لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية يحيى بن محمد المطرودي، وعضو المجلس الدكتورة أروى بنت عبيد الرشيد، وعددًا من مسؤولي المجلس.