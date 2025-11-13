رؤساء المجالس التشريعية الخليجية يشيدون في البيان الختامي بجهود المملكة لتحقيق السلام وتأكيد الالتزام الدولي بحلّ الدولتين

وهنّأ رؤساء المجالس التشريعية في بيانهم الختامي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – والشعب السعودي بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم 2034م.

ورحّب المجتمعون بما تضمّنه الاجتماع الوزاري المشترك الـ29 بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، بمشاركة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية ورئيس البرلمان الأوروبي، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار البرلماني البنّاء بما يعزّز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات البرلمانية، ويخدم المصالح المشتركة، ويُسهم في توطيد العلاقات الخليجية – الأوروبية.