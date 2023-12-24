نزالات "اليوم الحاسم" بـ"موسم الرياض".. جوشوا وباركر ينتصران على والين ووايلدر في الملاكمة

بحضور المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض أمس في منطقة Kingdom Arena نزال "اليوم الحاسم" الذي شهد عددًا من المنافسات أبرزها المواجهة التي فاز بها البريطاني أنتوني جوشوا على السويدي أوتو والين، إضافة إلى اللقاء الكبير الآخر الذي فاز به النيوزيلندي جوزيف باركر على نظيره الأمريكي ديونتاي وايلدر.