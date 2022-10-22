ركايب قافلة "صحة حائل" تُبكي مُسِنًّا في "مزاد تربة للإبل"

قال أبناء المسن "عبدالله الشمري" (84 عامًا)، لـ"سبق"، إن القافلة الصحية التي أطلقتها "صحة حائل" على الركايب في مهرجان مزاد الإبل بتربة حائل، أبكت والدهم الذي تَذَكر حياته قديمًا ومعاناة نقل المريض من منزله إلى الطبيب الشعبي المعالج على الجمال، بعد وضعه هودجًا مناسبًا للمريض على ظهر الجمال.
وسرد الأب "الشمري" لأبنائه، المعاناة التي كان يجدها المريض أثناء نقله إلى الطبيب المعالج؛ بعكس الوضع الحالي؛ إذ لا يشعر المريض بالنقل سواء على سيارة الإسعاف برًّا أو على طائرة الإخلاء جوًّا.
وحَمِدَ اللهَ المسنُّ وأبناؤه على النعمة التي يعيشها أبناء المملكة العربية السعودية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده -حفظهما الله- وما وفراه من إمكانياتٍ صحية جعلت المواطن السعودي يتلقى العلاج لحالته وبالمجان؛ سائلين الله أن يحفظهما وأن يديم الأمن والأمان على هذه البلاد الغالية.