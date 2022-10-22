ركايب قافلة "صحة حائل" تُبكي مُسِنًّا في "مزاد تربة للإبل"

قال أبناء المسن "عبدالله الشمري" (84 عامًا)، لـ"سبق"، إن القافلة الصحية التي أطلقتها "صحة حائل" على الركايب في مهرجان مزاد الإبل بتربة حائل، أبكت والدهم الذي تَذَكر حياته قديمًا ومعاناة نقل المريض من منزله إلى الطبيب الشعبي المعالج على الجمال، بعد وضعه هودجًا مناسبًا للمريض على ظهر الجمال.