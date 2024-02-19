الدفعة الثالثة من ضيوف خادم الحرمين يغادرون المدينة لمكة لأداء العمرة

غادر اليوم ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المدينة المنورة، متوجهين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة بعد أن منّ الله عليهم بالصلاة في المسجد النبوي الشريف والتشرف والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضوان الله عليهما.
وكان الضيوف قد أتموا المرحلة الأولى من البرنامج المعد لهم في المدينة المنورة، وزاروا المسجد النبوي، ومسجد قباء، ومقبرة الشهداء، وجبل الرماة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية.
وعبّر عدد من الضيوف عند مغادرتهم مقر إقامتهم بالمدينة المنورة عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على الاستضافة في البرنامج وتوفير الخدمات المتكاملة، داعين الله أن يديم الأمن والأمان على المملكة، وأن يحفظها من كل مكروه.