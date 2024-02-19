الدفعة الثالثة من ضيوف خادم الحرمين يغادرون المدينة لمكة لأداء العمرة

وعبّر عدد من الضيوف عند مغادرتهم مقر إقامتهم بالمدينة المنورة عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على الاستضافة في البرنامج وتوفير الخدمات المتكاملة، داعين الله أن يديم الأمن والأمان على المملكة، وأن يحفظها من كل مكروه.