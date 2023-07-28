وسط حضور محلي وعالمي واسع.. المملكة تختتم مشاركتها في "آيدف 2023" باسطنبول

وحظي الجناح بزيارات المهتمين والباحثين، ومن المختصّين والمستثمرين في المجال الصناعي الدفاعي والعسكري؛ حيث تعرف الزوّار على أبرز التطورات والمستجدّات بالقطاع، وما شهده من حراك نوعي وخطوات متسارعة نحو توطين الصناعات العسكرية بما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م.