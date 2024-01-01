"التخصصي" يوقع اتفاقية تعاون مع "دمي" لتعزيز ثقافة التبرع الطوعي بالدم

وقّع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، اتفاقية تعاون مع جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية "دمي"، بهدف تعزيز ثقافة التبرع الطوعي بالدم، ودعم البرامج التوعوية، وتشغيل مراكز وعربات التبرع بالدم، وتفعيل الكوادر الصحية في العمل التطوعي ذو الصلة ببنوك الدم، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وتحقيق المستهدفات الوطنية.
وقّع الاتفاقية في الرياض من جانب "التخصصي"، المدير العام للشؤون الطبية الدكتور عبدالعزيز الراجحي، ومن جانب "دمي"، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور فيصل الخميس.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في تجهيز وتشغيل مركز "دمي" للتبرع بالدم، وإطلاق برامج توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع الطوعي بالدم، وتبادل البيانات لتسهيل الحصول على الفصائل النادرة عند الحاجة، كما سيقدم "التخصصي" برامج تدريبية تؤهل الممارسين الصحيين المتطوعين بجمعية دمي للمشاركة في تنفيذ الحملات التوعوية.
يذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يسعى من خلال عقد مثل هذه الاتفاقيات والشراكات مع الجهات والقطاعات المختلفة إلى توحيد الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويُعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين الأبرز عالميًا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، ورائدًا في الابتكار، ومركزًا متقدمًا في البحوث والتعليم الطبي، كما يسعى لتطوير التقنيات الطبية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على مستوى العالم، وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق خدمة عالمية المستوى في المجالات السريرية والبحثية والتعليمية.