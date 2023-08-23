"الكهرباء" لـ"سبق" حول عطل "قرية العفا بـ"ساحل حلي" جنوب القنفذة: تمت المعالجة في حينه

وكان أهالي قرية "العفا" في ساحل حلي بمركز حلي جنوب القنفذة قد اشتكوا من انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات، استمرّ منذ الساعة 3 مساءً حتى التاسعة والربع مساءً بعد هطول أمطار خفيفة على المنطقة، ونشرت "سبق" الخبر في حينه قبل أن تردّ الشركة عبر الصحيفة كما هو موضح أعلاه.