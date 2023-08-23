"الكهرباء" لـ"سبق" حول عطل "قرية العفا بـ"ساحل حلي" جنوب القنفذة: تمت المعالجة في حينه

أكدت الشركةُ السعودية للكهرباء أنه، وفي إشارة إلى الخبر المنشور في "سبق" بتاريخ 23 أغسطس 2023 بعنوان "قرية العفا بـ"ساحل حلي" جنوب القنفذة تعيش ساعات تحت ظلام دامس"؛ تمت معالجته في حينه؛ حيث شهدت المنطقة عواصف مُمطرة شديدة تسبّبت في انقطاع الخدمة الكهربائية عن قرية العفا.
تودّ الشركة أن تتقدّم بالاعتذار عن الانقطاع الذي حدث على الشبكة الكهربائية، والذي كان خارجًا عن إرادتها، كما تود الشركة أن تؤكد أنها تعمل بشكل مستمرّ على تحسين الخدمة الكهربائية وفقًا للخطة الاستثمارية الطموحة لمشاريع منظومة الطاقة الكهربائية في جميع مناطق المملكة؛ وذلك وفقًا لبرنامج زمني محدد.
وتعبر الشركة السعودية للكهرباء عن حرصها التامّ على تقديم أفضل الخدمات وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة، وتهيب بالمشتركين الاستفادة من خدماتها عبر تطبيق الكهرباء: AlKAHRABA.
وكان أهالي قرية "العفا" في ساحل حلي بمركز حلي جنوب القنفذة قد اشتكوا من انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات، استمرّ منذ الساعة 3 مساءً حتى التاسعة والربع مساءً بعد هطول أمطار خفيفة على المنطقة، ونشرت "سبق" الخبر في حينه قبل أن تردّ الشركة عبر الصحيفة كما هو موضح أعلاه.