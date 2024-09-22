نائب المفتي العام: اليوم الوطني الـ94 يأتي مكلَّلًا بمنجزات فريدة في ظل قيادة حكيمة

رفع نائبُ المفتي العام للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب سماحة مفتي عام المملكة، الشيخ فهد بن عبد العزيز العواد؛ أسمى التهاني وأصدقَ التبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ"94"، معتبرًا أنه يأتي في عامه هذا مُكلَّلًا بمنجزات فريدة لبلادنا الكريمة، في ظل دعم لا محدود من قيادة المملكة التي لم تدخر جهدًا في تمكين الاستقرار والعز والرخاء، مستعينة بالله عز وجل وجعله أساس مبادئها وثوابتها ليثمر ذلك عن دولة حضارية فاقت وتقدمت بإرث عظيم، وتاريخ أصيل وفريد.