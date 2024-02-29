"الإبراهيم": شباب المملكة يمثل "نافذة من الفرص الديموغرافية"

وضمن مساعي المملكة لرفع مشاركة المرأة في سوق العمل لتحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ أفاد الإبراهيم بأن مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل تضاعفت لتصل إلى أكثر من "36%" منذ عام 2015؛ حيث تشغل المرأة حاليًّا "20%" من المقاعد في مجلس الشورى، والعديد من المناصب القيادية في الجهات الحكومية، إضافة إلى مناصب إدارية في القطاعين العام والخاص، وتقود "45%" من المناصب العليا في الشركات المتوسطة والصغيرة في المملكة.