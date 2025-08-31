التدريب التقني يرصد 288 مخالفة في منشآت تدريبية أهلية بالنصف الأول من العام الحالي

رصدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (288) مخالفة في منشآت التدريب الأهلية، خلال النصف الأول من العام الحالي، وتمّ التعامل معها حسب الأنظمة الخاصة بذلك. وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المؤسسة تتابع أداء منشآت التدريب الأهلية بشكل مستمر، وتتأكد من تطبيقها لمعايير الجودة، مشيرًا إلى أن أبرز المخالفات المرصودة هي: وجود هيئة تدريبية أو إدارية غير معتمدة من المؤسسة، الإخلال بشرط من شروط الإعلانات، التلاعب بالبيانات المسجلة في المنشأة التدريبية من سجلات ووثائق ونتائج، عدم تقيد المنشأة بأي من ضوابط وتعليمات التدريب، عدم تجديد الرخصة في الفترة النظامية المحددة.