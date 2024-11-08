أمير حائل: توحيد القطاع التنموي مع بقية القطاعات ينقلنا من الرعوية للفاعلية

أكّد أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، أن جميع القطاعات المختلفة يجب أن يكون لهم أداء استثنائي ونوعي بشكل متكامل بما يخدم القطاع التنموي بشكلٍ خاص، وجميع القطاعات بشكلٍ عام.
وذكر أن جميع مفاهيم التنمية مدعومة من الدولة المُباركة، وذلك من خلال إستراتيجية هذا الوطن بشكلٍ عام، ومبادراته وبرامجه المطروحة، مشيراً إلى أن تلك البرامج يجب أن تنتقل بقدرات أبناء هذا الوطن وقدرات مؤسّساته من الرعوية إلى الفاعلة والعاملة.
وأشار الأمير عبدالعزيز، إلى أن الفرد هو أحد شركاء هذا الوطن للدفع باقتصاده.
وأثنى على حزم المبادرات التي دشّنها ضمن برنامج مبادرات المناطق بمنطقة حائل؛ التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، متمنياً أن يكون لها الأثر الكبير في الارتقاء بقدرة أبناء الوطن، وفتح المجال لتنمية العمل التنموي والاجتماعي والثقافي والفكري، وذلك بمشاركة ودعم مؤسسات الدولة المختلفة.
وأكّد أمير حائل؛ أنه بمشاركة تلك القطاعات في التنمية سيكون لها أثر كبير في إحداث الفرق.
جديرٌ ذكره أنه تمَّ على هامش البرنامج توقيع عددٍ من الاتفاقيات التي جاءت على النحو التالي:
توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وهيئة تطوير المنطقة ومجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة وغرفة حائل.
توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة وهيئة تطوير منطقة حائل وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.
توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وغرفة حائل.
توقيع عدد من الاتفاقيات بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وبعض الجهات.