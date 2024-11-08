أمير حائل: توحيد القطاع التنموي مع بقية القطاعات ينقلنا من الرعوية للفاعلية

وذكر أن جميع مفاهيم التنمية مدعومة من الدولة المُباركة، وذلك من خلال إستراتيجية هذا الوطن بشكلٍ عام، ومبادراته وبرامجه المطروحة، مشيراً إلى أن تلك البرامج يجب أن تنتقل بقدرات أبناء هذا الوطن وقدرات مؤسّساته من الرعوية إلى الفاعلة والعاملة.