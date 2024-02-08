نجاح عملية جراحية نوعية "جنف" لشاب يبلغ من العمر ١٧ عامًا بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

أنهى فريق طبي بقسم جراحة العمود الفقري والحوض بمستشفى الملك عبدالله ببيشة، معاناة شاب يبلغ من العمر 17 عاماً كان يعاني من آلام في الظهر وصعوبة في أداء وممارسة الأنشطة اليومية ومشاكل في النوم، نتيجة إصابته بانحرافٍ شديدٍ في العمود الفقري (الجنف).
وبينت صحة بيشة، أن المريض حضر للعيادة بالتنسيق مع قسم تجربة المريض بالمستشفى، وذلك باستلام موعد في عيادة جراحة العمود الفقري، وخضع المريض لبعض الفحوصات المخبرية وأشعة الرنين المغناطيسي على كامل الظهر، وبيّنت النتائج وجود اعوجاج شديد في العمود الفقري.
وأشارت صحة المحافظة إلى أنه وبعد دراسة ملف المريض قرر الفريق الطبي المعالج التدخل الجراحي لعلاج هذه العيوب والحد من المضاعفات. حيث تمّ إجراء عملية استقامة العمود الفقري بشكل عمودي وتثبيت جراحي من الفقره الرابعة الصدرية وحتى الثالثة القطنية للمريض، بعد ذلك خضع المريض لبرنامج علاج طبيعي مكثّف لتقوية عضلات الظهر والفقرات، وخرج من المستشفى وأُعطي مواعيد متابعة في العيادة.
وأجرى العملية فريق طبي متخصّص مكوّن من: الدكتور صالح آل خبتي، استشاري جراحة العمود الفقري، وأخصائي العمود الفقري الدكتور أحمد البنداري، وأخصائي العمود الفقري الدكتور أكينبو.
يذكر أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل خلال شهر يناير الماضي عدد 7823 حالة، فيما بلغ عدد العمليات بالمستشفى خلال الشهر نفسه عدد 500 عملية، وإجراء عدد 318 عملية جراحية لليوم الواحد بالمستشفى.