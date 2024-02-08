نجاح عملية جراحية نوعية "جنف" لشاب يبلغ من العمر ١٧ عامًا بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

وأشارت صحة المحافظة إلى أنه وبعد دراسة ملف المريض قرر الفريق الطبي المعالج التدخل الجراحي لعلاج هذه العيوب والحد من المضاعفات. حيث تمّ إجراء عملية استقامة العمود الفقري بشكل عمودي وتثبيت جراحي من الفقره الرابعة الصدرية وحتى الثالثة القطنية للمريض، بعد ذلك خضع المريض لبرنامج علاج طبيعي مكثّف لتقوية عضلات الظهر والفقرات، وخرج من المستشفى وأُعطي مواعيد متابعة في العيادة.