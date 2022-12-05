"سبل" توقّع اتفاقية لتصميم وتصنيع شاحنات التوصيل الكهربائية

وقّعت مؤسسة البريد السعودي "سبل" اتفاقيةً مع إحدى الشركات التقنية لتصميم وإنتاج جيل جديد من مركبات التوصيل، يرتكز في اعتماده الأساسي على الاستفادة من أحدث التقنيات لبناء حلول تنقل ذكية كهربائية، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة؛ لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، مع الحرص على التكامُل مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتمتد هذه الاتفاقية التعاونية إلى ثلاثة أعوام تبدأ بالمرحلة الأولى "البحث وتحليل الفجوات" وتنتقل بعدها إلى "تطوير النموذج الأولي للمنتج"، لتصل إلى "اختبار النموذج الأولي للمنتج"، ليتم بعد ذلك تفعيل استخدام الشاحنات الكهربائية في خدمات "سبل".
وقال مدير الابتكار في سبل المهندس منيف المنيف: تتواءم هذه الخطوة مع التوجه الدولي نحو تحويل الاقتصادات وتنويعها؛ وتؤكد سعي "سبل" إلى مواكبة هذا التطور والمنافسة العالمية، وانطلاقاً من رؤية "سبل" بأن تكون المشغل الوطني للخدمات البريدية اللوجستية بتقديم قيمة مضافة لعملائها ولربط المملكة بالعالم، من خلال تطوير الخدمات والمنتجات لتشكل مرحلة جديدة أساسها الشغف نحو التميز.