"سبل" توقّع اتفاقية لتصميم وتصنيع شاحنات التوصيل الكهربائية

وقّعت مؤسسة البريد السعودي "سبل" اتفاقيةً مع إحدى الشركات التقنية لتصميم وإنتاج جيل جديد من مركبات التوصيل، يرتكز في اعتماده الأساسي على الاستفادة من أحدث التقنيات لبناء حلول تنقل ذكية كهربائية، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة؛ لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، مع الحرص على التكامُل مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.