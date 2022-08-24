"السديس": "رؤى المدينة" وجهة إسلامية وثقافية عصرية للارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن

وقال "السديس": من مآثر قادة هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حتى هذا العهد الزاهر الميمون، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، العناية بمدينة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وإعمار المسجد النبوي. مؤكدًا أن الدليل على ذلك هذا المشروع المبارك الذي يأتي تفعيلاً لجهود الصندوق الهادفة لتطوير القطاعات الواعدة تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.