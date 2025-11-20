معهد الإدارة يوقّع مذكرة تفاهم مع مركز التعليم التنفيذي بجامعة كاليفورنيا- بيركلي الأمريكية

على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وضمن فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، وقّع معهد الإدارة العامة مذكرة تفاهم مع مركز التعليم التنفيذي بجامعة كاليفورنيا- بيركلي، إحدى أبرز الجامعات العالمية في مجال التطوير القيادي، وذلك بهدف تطوير برامج قيادية نوعية تسهم في رفع جاهزية القيادات الحكومية وتعزيز القدرات الإدارية، وتطوير محتوى تدريبي مبني على جدارات قيادية متوائمة مع رؤية السعودية 2030، إلى جانب تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في دعم التحول الحكومي ورفع كفاءة رأس المال البشري وتمكين القيادات الوطنية من قيادة التغيير المؤسسي.