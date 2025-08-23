مع انطلاق الدراسة.. "هيئة النقل" تشدد على التزام حافلات الطلاب باشتراطات السلامة

أكدت الهيئة العامة للنقل أهمية الالتزام باشتراطات السلامة في وسائل النقل المخصصة لنقل الطلاب، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 1447هـ، مشيرة إلى أن الالتزام بهذه المتطلبات يسهم في تعزيز سلامة تنقل الطلبة في جميع مناطق المملكة.