مع انطلاق الدراسة.. "هيئة النقل" تشدد على التزام حافلات الطلاب باشتراطات السلامة

أكدت الهيئة العامة للنقل أهمية الالتزام باشتراطات السلامة في وسائل النقل المخصصة لنقل الطلاب، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 1447هـ، مشيرة إلى أن الالتزام بهذه المتطلبات يسهم في تعزيز سلامة تنقل الطلبة في جميع مناطق المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الحافلات المرخصة تخضع لمعايير دقيقة تشمل تجهيزها بأنظمة تتبع وأجهزة سلامة، مثل طفايات الحريق، وحقيبة الإسعافات الأولية، إلى جانب الصيانة الدورية والفحوصات الفنية المنتظمة، مؤكدة استمرار الفرق الرقابية في أداء مهامها لضبط المخالفات وضمان تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة.
وبيّنت أن التزام السائقين بالمسارات المحددة، والتأكد من صعود ونزول الطلاب بطريقة آمنة، هو جزء أساسي من المنظومة الوقائية، داعية أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بإرشادات السلامة وتجنب التصرفات التي قد تعرّضهم للخطر.
كما دعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى تقديم ملاحظاتهم أو بلاغاتهم بشأن قطاع النقل عبر مركز الاتصال الموحد (19929) أو عبر حساب العناية بالمستفيدين على منصة "إكس".