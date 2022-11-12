"الجبير": المملكة لديها 17 مبادرة في الطاقة المتجدّدة من أجل حماية البيئة

أكّد عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية مبعوث شؤون المناخ، أن المملكة تستطيع إنتاج المنتجات الهيدروكربونية بشكل فعّال، وإنتاج كثير من المنتجات التي تؤثر بشكل إيجابي في بعض الغازات.
وقال: نقوم باستزراع كثيرٍ من الأشجار التي تنتج الهيدروجين، وهذا هو التوازن حتى نستطيع التغلب على التلوّث.
وأضاف: هذا هو النهج الذي نتبعه على طريق التنمية، ونحن لا نخنق النمو الاقتصادي، لكن نحاول أن نجعل هذا الكوكب صالحاً للجميع.
وأضاف: لدينا مسؤولية الاهتمام بالتغير المناخي كدولة مصدّرة للبترول لحماية أبنائنا في المستقبل، ولدينا 17 مبادرة نعتمد عليها بالطاقة المتجدّدة لحماية البيئة.
وأردف "الجبير": لدينا أهداف وغايات نستطيع تحقيقها لنبهر العالم في مجال الطاقة، والسعودية لديها القدرة على زراعة وإنتاج المنتجات الهيدروكربونية بهدف التغلب على التلوث.
وأشار إلى أن المملكة تعد من أكبر المساعدين للدول ومن أنجح الدول في مواجهة جائحة كورونا بقوة، موضحاً أنها ولّدت مبادرات بأكثر من 500 مليون دولار ليكون الكوكب صالحاً.