عن تأخر تسليم المساكن للمتعاقدين.. "المرواني" يطالب بتعويض المواطن المتضرّر ووقف أقساط البنوك

وفي مقاله "أقساط البنوك.. والإسكان" بصحيفة "المدينة"، يقول "المرواني": "لا شك أن "العقد شريعة المتعاقدين"، سواء للمواطن أو الجهة الحكومية المعنية بالعقد، أو المقاول الذي لديه التزام كامل بموعد التسليم.. وعندما يتأخّر المقاول عن التسليم يتم سحب المشروع منه، أو وضع عقوبات مالية عليه.. ولكن إن كان المشروع مرتبطًا بالمواطن وحاجته الضرورية، مثل السكن، وما تعانيه بعض مشاريع البيع من تأخير المطور العقاري عن التسليم في الوقت المحدد، وعدم وجود حلول واضحة من وزارة الإسكان للمواطن في حل المشكلات التي تعترضه في تسليم السكن من قبل المطوّر بالموعد المحدد، فلا بد من تأخير الأقساط من قبَل البنوك على المواطن، طالما أنه لم يستلم سكنه".