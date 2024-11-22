رئيس جامعة الملك خالد يشهد انطلاق برامج وفعاليات "اليوم العالمي للسكري" بالمدينة الطبية الجامعية

وأوضحت رئيس الخدمات الصيدلانية بالمدينة الطبية الدكتورة تهاني مصلح الميلبي، رئيسة برنامج الفعالية، أن البرنامج جاء متزامناً مع اليوم العالمي للسكري، حيث يهدف إلى استعراض أحدث الإرشادات والتطورات في علاج مرض السكري، وتسليط الضوء على الدراسات الحديثة والأبحاث التي تشكل مستقبل رعاية مرضى السكري، إلى جانب تعزيز كفاءة الممارسين الصحيين في إدارة حالات الطوارئ والتثقيف حول استخدام الإنسولين، وكذلك تشجيع تطبيق نهج متعدد التخصصات لتحسين التعاون والنتائج الصحية للمرضى.