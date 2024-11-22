رئيس جامعة الملك خالد يشهد انطلاق برامج وفعاليات "اليوم العالمي للسكري" بالمدينة الطبية الجامعية

شهد رئيس جامعة الملك خالد، الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أمس الخميس، انطلاق فعاليات اليوم العالمي للسكري والتي تنظمها المدينة الطبية بالفرعاء، وذلك بحضور المدير التنفيذي للمدينة الطبية الأستاذ الدكتور فؤاد عباق، وطلاب ومنسوبي الكليات الصحية بالجامعة، بمركز المؤتمرات والندوات الطبية.
واشتملت الفعاليات على جلسات حوارية ومحاضرات علمية وفحص عشوائي لسكر الدم ومعرض توعوي أقيم في المستشفى الجامعي على مدار يومين، استهدف مرضى وزوار المدينة الطبية واشتمل على مجموعة من الخدمات مثل قياس مستوى السكر في الدم، والاستشارات الدوائية، إضافة إلى توعية الزوار بأهمية النشاط البدني والتغذية السليمة.
وأوضحت رئيس الخدمات الصيدلانية بالمدينة الطبية الدكتورة تهاني مصلح الميلبي، رئيسة برنامج الفعالية، أن البرنامج جاء متزامناً مع اليوم العالمي للسكري، حيث يهدف إلى استعراض أحدث الإرشادات والتطورات في علاج مرض السكري، وتسليط الضوء على الدراسات الحديثة والأبحاث التي تشكل مستقبل رعاية مرضى السكري، إلى جانب تعزيز كفاءة الممارسين الصحيين في إدارة حالات الطوارئ والتثقيف حول استخدام الإنسولين، وكذلك تشجيع تطبيق نهج متعدد التخصصات لتحسين التعاون والنتائج الصحية للمرضى.
وتضمنت الفعاليات برنامجاً علميّاً معتمداً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تحت عنوان "النهج الشامل في إدارة مرض السكري" وتجاوز عدد المسجلين في البرنامج 430 مسجلاً؛ وتضمن البرنامج العلمي جلستين رئيستين، جاءت الجلسة الأولى بعنوان "الابتكارات والإستراتيجيات في الرعاية الشاملة لمرضى السكري" شارك فيها عدد من الباحثين والمختصين.
وقدمت الدكتورة حنان الشهري محاضرة علمية بعنوان "التحديثات في علاج مرضى السكري من النوع الثاني"، فيما قدمت الدكتورة غادة العصبي محاضرة بعنوان "تحولات إدارة مرض السكري: آفاق جديدة في العلاج"، وقُدمت محاضرة بعنوان "تعزيز علاج السكري: العلاجات الجديدة وإستراتيجيات الرعاية الفعالة" قدمها الدكتور عبدالله عسيري، وقدمت سلمى الزيلعي محاضرة بعنوان "التثقيف الصحي للمرضى حول خيارات العلاج الجديدة والتغييرات الغذائية للتحكم في نسبة السكر في الدم".
واختتمت الفعالية بجلستين علميتين بعنوان "الجوانب الحرجة لرعاية مرضى السكري لفئات خاصة" شاركت فيها الدكتورة شهد الحميد بعنوان "التعامل مع الحالات الطارئة في حياة الطفل المصاب بداء السكري"، وجلسة أخرى قدمتها الدكتورة إيمان شروق بعنوان "إدارة السكري لمرضى القلب: إستراتيجيات لتحسين النتائج"، كما قدمت الأستاذة سمية الحلاوي محاضرة علمية بعنوان "كيفية استخدام الإنسولين ومضاعفات سوء الاستخدام"، وتخلل الجلستين العلميتين نقاش مفتوح شارك فيه عدد من الباحثين والمختصين.