منفذ "جديدة عرعر" يستقبل الدفعة الثانية من حجاج العراق

وعبّر عددٌ من الحجاج العراقيين عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن ، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج؛ مشيدين بالتسهيلات والخدمات التي قُدمت لهم في منفذ جديدة عرعر البري.